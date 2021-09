Audero: “La punizione di Dimarco? Ha calciato in maniera ottimale, la mia posizione…”

Emile Audero, portiere della Sampdoria, è tornato sulla punizione di Federico Dimarco, che domenica ha sbloccato la gara tra Samp e Inter

"Dimarco ha calciato molto bene, la punizione è stata battuta in maniera ottimale e la posizione mia era giusta. Se fossi stato più spostato credo sarebbe stato ancora più difficile, rimane un gran gol, coi se e con i ma non si fa molto. Tifosi? Bello rivederli già dalla prima partita, ci aspettiamo che rientrino proprio tutti, sono un uomo in più per noi e l'abbiamo sempre detto, è stato veramente bello averlo, anche nelle condizioni che gli impongono. Mi auguro possano tornare a capienza piena".