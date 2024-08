Ne ha fatti in carriera e tanti ancora dovrà farne, per cui sarà inevitabile dimenticarne qualcuno. Ma quello, proprio no. Se c'è un gol che Lautaro Martinez porterà con sé a vita è il sigillo contro il Milan nella semifinale di ritorno di Champions League di due anni fa. Una sassata che chiuse i giochi e che fece esplodere definitivamente San Siro in una delle tante vittorie della storia recente nei derby.