Inter, gli auguri di buon compleanno a Toldo: “Forza, spirito di squadra e generosità”

È arrivato all’Inter nell’estate del 2001 e dal giorno in cui ha vestito la nostra maglia ha mostrato forza, spirito di squadra e generosità difendendo la porta nerazzurra in 233 occasioni, conquistando 1 Champions League, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane ed entrando di diritto nella Hall of Fame di FC Internazionale Milano nel 2019, succedendo a Walter Zenga e anticipando Julio Cesar.

Da parte di tutta l’Inter e tutti i tifosi interisti, tanti auguri a Francesco Toldo che compie oggi 49 anni!

(inter.it)