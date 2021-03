Inter, tanti auguri a Djorkaeff: “Numero 6 con la classe e l’eleganza dei 10”

L'ex fantasista francese, tre stagioni con la maglia nerazzurra e una coppa UEFA vinta nel '98, compie oggi 53 anni

"In Italia per me ci poteva essere solo una squadra. L'Inter, e basta”.

Parole di Youri Djorkaeff, rimasto nel cuore dei tifosi per le sue giocate, per i suoi piedi educati e le acrobazie perfette, come la storica rovesciata contro la Roma fissata nell'abbonamento della stagione 1997/1998 ma non solo... l'ex centrocampista francese ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, assorbendo e facendo sua la filosofia nerazzurra.