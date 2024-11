Frase pesantissima del giornalista e tifoso del Napoli: Graziano Cesari, ex arbitro, insorge così: "E' inaccettabile"

Al tavolo di Pressing si torna ancora sulle dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita di Inter-Napoli: il tecnico azzurro aveva parlato di retropensieri e dietrologie relative alla modalità di intervento del VAR nelle decisioni arbitrali. Fabrizio Biasin chiede: "Perché non l'ha fatto dopo l'Empoli o dopo la Roma? Lui gioca sulla furbizia e c'è chi ci crede o fa finta di crederci. Se ancora adesso c'è chi dice che il discorso per Inter-Napoli sia per il bene di tutti, io mi metto a ridere".