Il Napoli, dopo il decimo posto dell'anno scorso, si è rilanciato nella corsa scudetto grazie all'effetto Conte: per te che lo hai avuto come allenatore, è davvero così determinante per il rendimento di una squadra?

"Penso che questo inizio di stagione lo stia dimostrando, per l'ennesima volta: Conte è uno che riesce a tirare fuori il meglio dai calciatori, a cambiare l'inerzia delle stagioni delle squadre in cui va ad allenare. Secondo me può fare benissimo, sono convinto di questo. Vedremo come andrà a finire".