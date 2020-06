Auriemma: “Napoli? Formazione fatta. Gattuso avrà una certezza in più contro l’Inter”

Raffaele Auriemma, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha parlato della preparazione degli azzurri verso la gara di Coppa Italia con l’Inter. Questo il pensiero pubblicato su TuttoSport: “La formazione è già fatta, perché dopo un periodo così lungo di stop è giusto ripartire dalle certezze che si avevano quando il Napoli aveva vinto 7 partite sulle ultime 9 disputate. La certezza in più si chiama Koulibaly, che aveva saltato 9 delle ultime 10 gare a causa di un infortunio muscolare ed era in campo (non al meglio) nell’ultima sconfitta partenopea, quella in casa contro il Lecce. Ora Kalidou è tornato al top ed è ansioso di vivere la sfida contro Lautaro e Lukaku”.