Auriemma: “Sta per tornare il Napoli che fu. Con l’Inter partita scudetto”

Le considerazioni del giornalista vicino al club azzurro in vista degli impegni in programma dopo la sosta

Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento a Tele Club Italia, ha parlato del campionato del Napoli di Spalletti e della lotta al vertice. Queste le sue parole: "Sono fiducioso, sta per tornare Napoli che fu. Con l'Inter sarà partita-scudetto. I nerazzurri che hanno prima il quarto di finale di Coppa Italia con la Roma. Poi, sarà divertente sfidare Barcellona in doppia gara, con i blaugrana che con Xavi in panchina hanno trovato uno con il sangue catalano. Ma è in campionato il Napoli non può permettersi di fallire.