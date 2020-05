Ausilio: “Icardi? L’opzione con il PSG scade domenica, stiamo cercando la soluzione migliore”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato del futuro di Mauro Icardi:

“La situazione è semplice: c’è un’opzione che scade domenica 31 maggio. Con Leonardo ci sentiamo, è un amico, e proprio perchè è un amico lo conosco molto bene, è un lamentoso… (ride, ndr). Stiamo cercando di capire qual è la soluzione migliore, c’è una cifra che in questo momento è stata condizionata da quello che è accaduto, e tutte le società sono rimaste coinvolte, anche il PSG. Da qui a domenica vedremo. Se c’è una cifra minima sotto la quale non intendiamo scendere? Non mi piace parlare di cifre. C’è una cifra che è quella indicata nell’opzione, tutti la conoscono. La disponibilità a parlare, visti gli ottimi rapporti con il PSG e tra le due proprietà, c’è, cerchiamo di trovare la soluzione migliore, considerato anche che il ragazzo a quanto ne so ha piacere di restare lì.

L’accordo dura fino a domenica, ma poi contano i rapporti: immagino che il direttore sportivo del PSG abbia avuto dei contatti con il ragazzo e abbia immaginato un’ipotesi di quel tipo“.