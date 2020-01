Libero – Inter-Ausilio, c’è aria di addio: il patatrac con la Roma può costare il rinnovo

C’è aria di divorzio tra l’Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo, in scadenza di contratto, potrebbe terminare la sua avventura in nerazzurro: secondo quanto riferisce Libero a costare caro potrebbe essere il mancato scambio all’ultimo con la Roma con Leonardo Spinazzola alla corte di Conte e Matteo Politano in giallorosso.

“Aria di rottura tra la società ed Ausilio dopo il patatrac con la Roma nello scambio Politano (26)-Spinazzola (26): il ds, in scadenza, potrebbe essere al capolinea della sua avventura in nerazzurro”.