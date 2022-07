Austini: “Dybala accetterà la Roma solo se dovesse fare un’offerta e se…”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Il piano A resta quello di vendere Zaniolo ma se non dovesse succedere non credo che possa arrivare Dybala. Lui accetterà la Roma soltanto se farà un'offerta, che al momento non è stata fatta, e se non avrà di meglio. Napoli e Roma, comunque, se la giocano, con gli azzurri che possono mettere in più sul piatto la Champions".