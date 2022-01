Austini: “Per me l’Inter darebbe in prestito Vecino, ma Roma non interessata”

Così il giornalista molto vicino ai giallorossi: "Per me l'Inter darebbe in prestito Vecino, ma la Roma non è interessata"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo, Alessandro Austini, giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere Matias Vecino con la maglia della Roma: "Per me l'Inter darebbe in prestito Vecino, ma la Roma non è interessata. Tiago Pinto tra le 3 anime societarie è certamente il più debole, ma è anche il bersaglio più facile. Non voglio ignorare le condizioni in cui il gm si ritrova a lavorare. Io ho il sospetto che tutti all'inizio pensassero che fosse più facile fare determinate cose".