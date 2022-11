Austria-Italia, le formazioni ufficiali: tre interisti dal primo minuto

Le scelte di Roberto Mancini per l'amichevole in programma questa sera per la nazionale azzurra

Poco più di un'ora e l'Italia disputerà il suo ultimo test del 2022. La nazionale di Roberto Mancini affronterà infatti l'Austria in amichevole, in trasferta, alla ricerca di indicazioni importanti dalle quali ripartire per il futuro. Annunciate già le formazioni ufficiali dell'incontro, nelle quali figurano gli interisti Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Federico Dimarco. In panchina, invece, l'altro interista convocato Alessandro Bastoni. Queste le scelte dei due CT: