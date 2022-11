Austria-Italia, castigo doppio. Mancini riceve risposte molto negative

Brutta sconfitta per l'Italia ieri in amichevole contro l'Austria. La Nazionale di Mancini questa volta ha deluso e perso 2-0, proprio nel giorno dell'inizio dei Mondiali dove gli azzurri non ci saranno.

"La triste amichevole del Prater è stata un passo indietro dell’Italia grande così: approccio molle, squadra in confusione, con la testa decisamente in vacanza. Dopo 45’ disastrosi un po’ meglio nella ripresa, ma comunque la bruttissima copia della squadra che nel precedente test in Albania aveva mostrato ben altro atteggiamento e, perlomeno in attacco, ben altre soluzioni. Che lasciavano immaginare una crescita decisamente sconfessata ieri. E adesso, timbrato anche il cartellino di questa amichevole poche ore dopo l’inizio del grande show in Qatar, ci si può davvero mettere il cuore in pace e guardare il Mondiale degli altri", analizza La Gazzetta dello Sport.