Autoanalisi, discussioni, scelte strane e sesso: la Germania rischia tutto al Mondiale

Il Mondiale rischia già di perdere una delle favorite alla vittoria finale, la Germania. La squadra di Flick ha perso la prima gara contro il Giappone e adesso la qualificazione agli ottavi è a serio rischio. "La Germania sta facendo scelte assai strane. Il ritiro, ad esempio: mentre praticamente tutte le squadre sono a Doha i tedeschi hanno deciso di sistemarsi a oltre 100 chilometri di distanza", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "La Germania è isolata, lontana dal cuore del Mondiale, e in questi giorni allo Zulal Wellness Resort di Al-Ruwais è successo di tutto".

"Terapia di gruppo con lunghe e animate discussioni tra i 26 giocatori e lo staff che li guida, terapia di coppia con Flick che ha raddoppiato le notti concesse ai calciatori in compagnia di mogli e compagne, da una a due. Hansi cerca di calmare l’ansia che sta squassando l’insolitamente fragile corazzata alemanna. L’inattesa, e sorprendente sconfitta col Giappone ha fatto saltare schemi anche dialettici. Goretzka, il miglior amico di Kimmich, si è lamentato della panchina. Può essere una strada per poter affrontare la Spagna con le sue stesse armi, quelle del gioco, del possesso, della pressione alta. Armi che la Germania stregata dal Bayern di Guardiola da tempo sta cercando di far sue, senza un successo definitivo".