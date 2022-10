Gli Autogol: “Per Inzaghi un’estate di tanti spiaze. Ecco come reagirà Marotta con Dybala”

Intervistati da La Gazzetta dello Sport, Gli Autogol hanno parlato del campionato e della ripresa dopo la settimana di pausa per le nazionali

Intervistati da La Gazzetta dello Sport, Gli Autogol hanno parlato del campionato e della ripresa dopo la settimana di pausa per le nazionali:

Il Napoli era al decollo e si è fermato per la sosta: in “spallettese” si potrebbe dire che questo stop non gli è “garbato”?

«Più che le soste, a Luciano di solito non “garba” l’inverno, ma quest’anno lo aiuta il fatto che a dicembre non si giochi. E poi ritrova un Raspadori carichissimo. Spalletti ora sarà con De Laurentiis, chiuso in una stanza con cornini, sale e pozioni magiche: sanno che questo può essere l’anno giusto».

Pioli quanto ha maledetto la sosta dopo aver perso Maignan?

«Avrà maledetto il suo collega Max, semmai: da quando Allegri ha detto “provate a togliere al Milan e all’Inter 5 titolari e vediamo...”, si sta quasi avverando la macumba. Anche all’Inter, tra Brozo e Lukaku out, si vedono gli effetti della gufata livornese...».

A Simone cosa “spiaze” di più adesso: l’assenza di Brozo o quella di Lukaku?

«Intanto, mettiamoci un attimo nei suoi panni: è andato via dalla Lazio e ora Lotito spende un po’ di più, poi è arrivato all’Inter e Zhang ha chiuso i rubinetti. E con gli infortuni piove sul bagnato, anche se c’è curiosità su Asllani. Diciamo che per Inzaghi è stata un’estate di vari “spiaze”: “spiaze” per Bremer e “spiaze” tantissimo per Dybala».

Quando Paulo incontrerà Marotta nel sottopasso di San Siro, chi dirà la prima parola?

«Il direttore, agitando un fazzoletto bianco: “Ti avevo tanto amato...”. Ma questo è il classico amore impossibile: c’era il sentimento, ma non bastavano i soldi!».

Mou che sfida la “sua” Inter fa sempre notizia.

«Non c’è il rischio che sbagli spogliatoio perché è squalificato. Ma è chiaro che ai tempi firmò con Moratti un contratto che gli vietava in futuro di battere l’Inter: per questo si è fatto espellere, per rispettare il vecchio impegno».

Non trovate si parli troppo poco di Atalanta e Udinese?

«Fanno più rumore squadre bianconere e nerazzurre che non vanno rispetto a quelle che vanno... In questo torneo strano l’Udinese può puntare benissimo all’Europa. L’Atalanta, invece, può fare pensieri più alti, ma niente fa godere Gasperini più dello stare in classifica sopra all’Inter: avrà passato due settimane da pascià».