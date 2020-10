SM: “Inter, per avere Lukaku a Madrid serve un miracolo. Col Parma Conte può schierare…”

E’ notizia di ieri sera l’infortunio di Romelu Lukaku. Il belga, vero e proprio insostituibile nella rosa dell’Inter, salterà sicuramente la gara di domani con il Parma. E resta in fortissimo dubbio per la sfida decisiva in Champions League col Real Madrid: “E’ solo un risentimento – spiega SportMediaset -, ma Conte non può rischiare un infortunio maggiore: valuterà dunque con attenzione se portarlo al Parma Domani col Parma il tecnico potrebbe dunque dare spazio ad Andrea Pinamonti. Ma per avere il belga a Madrid serve un vero e proprio miracolo”.