Intervenuto ai microfoni di TMW, Vlada Avramov ha parlato così di Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, e del suo futuro: “Innanzitutto a Cagliari è impossibile trovarsi male. Io ad esempio sarei rimasto tutta la vita là. So che Nainggolan vuole restare ma non dipende solo da lui. E’ uno dei miei migliori amici. E gli ho parlato bene anche della Fiorentina…”.