Ayala: “Lautaro? E’ già in una big. Giocare con Messi? Dimenticate che lì c’è Suarez”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Olé, Roberto Ayala ha parlato anche dell’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. L’ex giocatore mette in guardia l’attaccante nerazzurro: “Giocare con Messi? Più partite giocano insieme, più si conoscono, può essere un vantaggio, una crescita. Ma vedremo se Lautaro giocherà o meno nel Barcellona perché non dimentichiamo che lì c’è Suárez. È una decisione importante che Lautaro deve prendere. Ciò che deciderà deve essere rispettato perché parliamo della sua carriera, quindi vedremo cosa succederà”.

“Oggi Lautaro è in un club molto importante e fare gol in Italia non è facile. Un consiglio sul futuro? No, no, c’è molto in ballo, è molto difficile dare consigli. Gli auguro sempre il meglio per la sua carriera. Oggi all’Inter è cresciuto molto e ha saputo conquistare un posto. L’Inter ha puntato molto su di lui, il suo allenatore lo sta migliorando, ha trovato un compagno di squadra con cui si completa molto bene. Lautaro si è adattato molto bene a Lukaku, che ha un po’ più di esperienza“.

