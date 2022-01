Azpilicueta: “Lukaku? Avrei preferito non succedesse. Romelu si è scusato e ha…”

Il giocatore del Chelsea elogia Thomas Tuchel per come ha gestito il caso Lukaku

Cesar Azpilicueta elogia Thomas Tuchel per come ha gestito il caso Lukaku . Dopo le clamorose dichiarazioni del belga a Sky Sport, il tecnico aveva deciso di escluderlo dalla gara contro il Liverpool. Dopo un incontro chiarificatore, il tecnico ha convocato l'ex nerazzurro per la gara contro il Tottenham. "Preferiremmo non affrontare questo tipo di situazione, ma una volta che è successo, abbiamo dovuto affrontarlo. Il manager del club prende le decisioni, Lukaku si è scusato con i tifosi, il manager e il club, la dirigenza e tutti".

"Ora sta cercando di avere successo con la squadra. Penso che abbia messo in chiaro che per lui era il suo sogno sin da quando era bambino giocare nel Chelsea e ora la cosa più importante è lavorare in campo come fa oggi per aiutare la squadra. L'allenatore ha l'esperienza per confrontarsi con diversi tipi di giocatori e in questa situazione, fin dal primo secondo, ha affrontato le cose con calma e senza prendere troppe decisioni emotive. Adesso dobbiamo mettercela alle spalle e concentrarci solo su quello che succede in campo".