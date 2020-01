Il Lecce si prepara per la sfida contro l’Inter: il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, potrebbe presentare qualche novità. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, attenzione a Khouma Babacar, che ha nei nerazzurri la sua vittima preferita: “Liverani potrebbe proporre qualche novità sul piano tattico. Spera in ulteriori progressi di Babacar, che ha già segnato 4 gol all’Inter in A: contro nessuna squadra ha fatto meglio“.