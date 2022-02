Babbel: “Esposito? Gran talento, ma si comporta da diva. Così non ce la farà mai all’Inter”

Intervistato da Blick!, Markus Babbel, ex difnesore di Bayern Monaco e Liverpool, ha parlato anche di Sebastiano Esposito

"Un grande talento. Ma finora non ha fatto nulla. Una buona partita o due, ok. Ma, detto ciò, si è distinto soprattutto per il suo comportamento da diva. Gli consiglierei: stai zitto, mostra quello che sai fare e non scherzare con la politica. Con questa mentalità non ce la farà mai all'Inter".