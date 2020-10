Cosenza, Baez rivela: “Da piccolo mi piaceva l’Inter. E sognavo i nerazzurri”

Jaime Baez, attaccante del Cosenza, ha rivelato un particolare retroscena legato alla sua infanzia ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’uruguaiano classe 1995 ha risposto alla domanda sulla squadra dei suoi sogni: “Da piccolo mi piaceva l’Inter. E sognavo i nerazzurri“.

Il 25enne calciatore del club calabrese ha parlato anche dei suoi idoli e non solo: “Guardo molto il calcio argentino e uruguiano. Riquelme è il top. Poi in Nazionale abbiamo due attaccanti fortissimi: Suarez e Cavani. Rinnovo? Ne stiamo parlando. Lo scorso mercato ho avuto qualche offerta, la società mi ha proposto il rinnovo anche per farmi sentire importante. Il futuro dipende anche da me”.