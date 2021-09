Baggio: “Ronaldo unico, faceva cose incredibili! Moratti mi amava, all’Inter…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore nerazzurro nell'intervista rilasciata a Revista Libero. Parole al miele soprattutto per il Fenomeno

Roberto Baggio, in una lunga intervista rilasciata a Revista Libero, ha parlato anche del suo passato all’Inter: “La mia famiglia è interista. Mio fratello Eddy il più tifoso. Sono stato bravo all'Inter. Moratti mi amava senza limiti, e per me è stato un onore. I due gol nella partita chiave per un posto in Champions League contro il Parma sono stati l'ultimo regalo che ho fatto loro. Una notte magica, indimenticabile per tutti”.