Bagni: “Ibrahimovic-Lukaku? Brutto episodio, ma teniamo fuori il razzismo. Ai miei tempi…”

L’ex centrocampista Salvatore Bagni ha affidato a La Gazzetta dello Sport i suoi pensieri sull’accesissimo scontro di martedì sera tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: “Sicuramente non è stato uno spettacolo bello, però sono “schermaglie” che nel calcio ci sono sempre state in campo. Bisognerebbe chiedere a tutti quelli della mia generazione quante ne hanno sentite e quante ne hanno dette. Una volta, però, non c’erano telecamere e microfoni e in campo succedeva di tutto. Solo che rimaneva lì e tutto veniva cancellato al fischio finale“.

Qualcuno ritiene che ci siano gli estremi per parlare di razzismo. Pensa che il giudice sportivo interverrà?

“Ma no, non scherziamo, teniamo fuori il razzismo da questa vicenda, non fa parte della cultura di Ibra. E poi sono venuti a contatto, mica si sono menati. È stato un brutto momento, ma bisogna guardare avanti“.