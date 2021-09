Bagni: “Inter e Napoli tra le prime due, saranno le più solide. Il Milan…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della lotta scudetto nel campionato di Serie A

Salvatore Bagni, ex calciatore di Napoli e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della lotta scudetto in Serie A. Queste le sue parole: "Il Milan per adesso sembra la squadra più solida. Io dico che per me tra le prime 2 finiscono Inter e Napoli, il Milan credo al terzo posto. A lungo andare abbiamo visto l’anno scorso poi com’è finita, penso che le più solide saranno Napoli e Inter. In 3 partite ci sono state 3 situazioni diverse: contro il Venezia hai giocato in 10, dal Genoa sei stato raggiunto e contro la Juventus sei andato sotto e in ogni caso hai vinto. Contro la Juventus si è cercato di vincere e questo conta".