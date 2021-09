Bagni: “Serie A? Inter, Milan e Napoli per lo scudetto. Spalletti non si nasconde”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'avvio di stagione delle big che sono in vetta alla classifica

Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto l'ex Napoli e Inter Salvatore Bagni: "Spalletti sta facendo la differenza e lo si vede. Non solo nel numero dei passaggi ma anche nella qualità di essi dalla trequarti in avanti. Non è che vai sul fondo e metti in mezzo, poi vediamo. Qui si ragiona, qualche volta si torna indietro, ci sono filtranti e idee. Se non si nasconde Spalletti perché dobbiamo nasconderci noi? Lo facevamo molti anni fa perché non era successo niente, prima di Napoli-Fiorentina eravamo in ansia. Gli altri temono questa squadra, trovare soluzioni al modo di giocare del Napoli non è facile per nessuno. Dopo 6 giornate la Juventus è a 10 punti, la Roma è a 6: di che parliamo? Ci sono solo 3 squadre che possono vincere il campionato: Napoli, Inter e Milan. E la sorpresa sarà la Fiorentina.