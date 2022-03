Bagni: “Inter? Non sono lucidi, ma per me restano sempre i favoriti”

Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter anche se perde un solo giocatore fa fatica. Basta vedere le gare in Coppa Italia contro l’Empoli o Col Sassuolo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter: "L’Inter anche se perde un solo giocatore fa fatica. Basta vedere le gare in Coppa Italia contro l’Empoli e la sconfitta in campionato contro il Sassuolo. Non sono più lucidi, non hanno linearità. Speriamo che siano davvero affaticati ma noi abbiamo visto come cambiano le squadre, aspetterei di vedere se si riprende. Per me è sempre la favorita, non guardo più il calendario".