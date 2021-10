Bagni: “L’Inter resta la squadra che contenderà lo scudetto al Napoli. Il Milan…”

Bagni ha parlato così del pareggio tra Inter e Juventus che permette al Napoli e al Milan di avere sette punti di vantaggio sui nerazzurri

"Pareggio tra Inter e Juventus risultato migliore per il Napoli? Assolutamente, il pareggio è ottimo, altrimenti l'Inter sarebbe stata a - 5 e secondo me resta la squadra che ci contenderà il campionato. Il Milan ha una grande forza ma non mi è piaciuto a Oporto e Bologna, in cui non meritava di vincere. C'è da dire anche da dire che avevano assenze eccellenti".