Bagni: “Inzaghi? L’Inter di Conte era più prevedibile. Dybala non è la 1° scelta”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sul momento dell'Inter, il confronto tra i due allenatori e il mercato con l'ipotesi Dybala

"È molto più dinamica, imprevedibile e presenta molte più variabili. Ho sentito di Gosens: non male come acquisto".

"Non lo vedo seconda punta nel 3-5-2 per esempio. Non saprei come e dove potrebbe giocare in questa Inter...".

"No, secondo me no. L’Inter funziona così, non vedo perché cambiare. Poi chiaro: se esce Sanchez qualcuno devi prendere. Ma non credo che Dybala sia una prima scelta per l’Inter".