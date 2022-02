Bagni: “Juve? Paratici ha dato una mano. Inter, Gosens grande colpo. Caicedo sarà utile”

Il commento dell'ex giocatore sul mercato delle big e sulla lotta scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni commenta il mercato delle big italiane e poi parla della lotta scudetto. "La Juventus ha fatto movimenti importanti, anche le uscite di Ramsey e Kulusevski che non servivano. Lo svedese è giovane e poteva dimostrare ma la Juve non aveva tempo, Paratici gli ha dato una mano. Chi non aveva bisogno di fare niente sul mercato era il Napoli, la squadra è tosta e ha giocatori importanti. Il Milan ha preso solo Lazetic ma va considerato che è l'unica squadra delle big che non ha coppe europee. Inter ? Prendere Gosens è stato un grande colpo. In più hanno preso Caicedo che sarà molto utile. L'Atalanta poi ha preso Boga e Mihaila, non dimentichiamocelo".

"Il Napoli ha fatto benissimo a non muoversi. Questa squadra può vincere tutte le partite o fare un filotto, in assoluto. Si può far paura all'Inter. La società non si è mossa perché ha compreso il valore della propria rosa. Quando torneranno Koulibaly e Anguissa vedremo come finirà ma siamo molto competitivi. Chi può essere ceduto l'anno prossimo? Temo Fabian Ruiz, ho paura che possa andare via e che non ci possa essere un accordo sul contratto".