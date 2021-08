Bagni: “Napoli in assoluto favorito per lo scudetto. Juve? Non capivo chi…”

Le parole dell'ex azzurro: "Vorrei entrare nella testa dei dirigenti della Juventus per capire perché pensavano di risolvere tutto con l'arrivo di Allegri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha parlato così della possibilità degli azzurri di lottare per lo scudetto: "Sono convintissimo perché non sono arrivate proposte allettanti per i calciatori più forti. Questa squadra ha dei grandissimi valori e le altre hanno dovuto muoversi perché avevano ben altri debiti, noi rimaniamo la squadra in assoluto favorita. Io non capivo chi dava favorita all'inizio la Juventus. Noi gli abbiamo regalato la Champions League, ora è arrivato Locatelli così come Kaio Jorge, Allegri porterà qualche punto in più ma la squadra non gioca e subisce. E non sarà la prima volta che subirà tanto anche da altre squadre. L'Empoli ha giocato a calcio e bisogna fare i complimenti. Vorrei entrare nella testa dei dirigenti della Juventus per capire perché pensavano di risolvere tutto con l'arrivo di Allegri".