Bagni: “Grande Napoli contro l’Inter. Superlega? Non ci credo”

Il doppio ex di Napoli-Inter ha parlato della gara di ieri al Maradona ma non solo

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente ed ex centrocampista di Inter e Napoli: "SuperLega? Questa cosa non mi sta bene, che cos'è? Un riconoscimento sportivo non esiste, io non penso che lo permetteranno, non ci credo. Napoli-Inter? Gli azzurri hanno giocato una grande partita. L'unico handicap è che ha vinto l'Atalanta al posto della Juventus ma tanto bisogna fare la corsa su tutte. Sono fiducioso perché le prestazioni continuano a essere importanti, anche attraverso il gioco. La squadra sta bene in campo, ha interrotto la serie di vittorie dell'Inter. Il pareggio ci sta".