Bagni: “Napoli? Persi 11 punti dall’Inter in poche giornate. Nerazzurri in forma ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex giocatore e dirigente Salvatore Bagni ha commentato così il momento di forma del Napoli

"In poche giornate abbiamo perso 11 punti dall'Inter. I nerazzurri hanno tutti in grande condizione ma tutti questi punti persi in così poche partite fanno pensare. Gli infortuni sono tali, le prestazioni che abbiamo avuto però vanno valutate e non sono state all'altezza".