Bagni: “Il Napoli aveva le qualità per vincere il campionato. Ho sempre pensato che…”

Ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni ha parlato così del campionato del Napoli, uscito di scena dalla lotta al titolo

“Ho sempre pensato che quest’anno il campionato del Napoli non dipendeva dagli avversari, dalla qualità degli avversari, ma tutto dipendeva solo dal Napoli stesso che aveva le qualità per vincere sempre. Il Genoa ha bisogno di vincere, sono convinto che il Napoli farà una bella partita, ma vedremo come se la caverà. Capiremo se abbiamo ritrovato il Napoli nel momento in cui non serviva, oppure se gli stimoli mancano".