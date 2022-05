Bagni: “Vorrei dire una cosa a Spalletti perché forse si dimentica che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Bagni ha parlato così della lotta scudetto e del Napoli

"Parole di Spalletti in conferenza stampa? È giusto che non gli piacciano i fischi, perché sa che in cuor suo che abbiamo perso una grande occasione. Ognuno difende il proprio lavoro, poi la gente è attenta e valuta. Tutto ciò significa che la gente sta pensando quello che pensano tutti gli addetti ai lavori: è stato un anno discreto ma si poteva fare molto di più. In certi momenti bisogna accettare le critiche, valutare certe situazioni. Io penso che lo facciano, ma non in pubblico, ma ci sta. Siamo delusi, punto".