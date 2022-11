Bagnoli: “Inter, rinnovare Skriniar priorità assoluta: non vedo difficoltà. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Andrea Bagnoli, agente FIFA, ha parlato così dei rinnovi in casa Inter

“Credo che un giocatore come Skriniar sia in assoluto la priorità, infatti le parti mi sembrano vicine. Poi si vedrà. Non vedo difficoltà nel rinnovo”.