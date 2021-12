Baiano: “Inter tra le favorite per lo scudetto. Fra Inzaghi e Conte…”

L'ex attaccante Francesco Baiano oggi a TMW Radio ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi

L'ex attaccante Francesco Baiano a TMW Radio ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "E' una delle favorite per lo scudetto, ma la strada è ancora lunga. Come organico la metto, forse, avanti a tutte, anche perché è campione d'Italia e deve per forza partire davanti. Nonostante i due giocatori molto importanti che ha perso, si è rinforzata con calciatori che, probabilmente fanno giocare meglio l'Inter".

"Ha fatto meglio sicuramente di Conte in Champions League perché ha passato il turno. Per quanto riguarda il campionato bisogna ancora aspettare però, sotto l'aspetto del gioco, probabilmente questa squadra ha fatto un passettino in avanti. Rispetto a quella di Antonio Conte gioca almeno 20 metri più avanti, aggredisce alto e non gioca solo sulle ripartenze".