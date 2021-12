Baiano: “Inter per forza davanti a tutte. I rinforzi estivi…”

Le parole dell’ex attaccante a proposito dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi quest’anno

L'ex attaccante Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del momento dell'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "E' una delle favorite per lo scudetto, ma la strada è ancora lunga. Come organico la metto, forse, avanti a tutte, anche perché è campione d'Italia e deve per forza partire davanti. Nonostante i due giocatori molto importanti che ha perso, si è rinforzata con calciatori che, probabilmente fanno giocare meglio l'Inter".