Baiano: “Inzaghi? Inter non una passeggiata, tutto da perdere. Si sprecheranno…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del nuovo allenatore nerazzurro e degli altri tecnici che hanno cambiato panchina

Francesco Baiano, ex attaccante, ai microfoni di TMW ha parlato del valzer delle panchine che ha tenuto banco finora in Serie A. Queste le sue parole: "Mourinho alla Roma senza dubbio. Perché il portoghese si porta un bagaglio importante con i trofei che ha vinto. È vero che negli ultimi anni non ha fatto benissimo, ma riesce a conquistare sempre qualcosa. Mi stuzzica perché tutti si aspettano grandi cose. Poi sono dell'idea che l'allenatore è importante ma per esaltarlo deve avere un organico forte. Inzaghi all'Inter non sarà una passeggiata, avrà tutto da perdere: fare più di Conte è difficile, ha appena vinto lo scudetto e i paragoni si sprecheranno".