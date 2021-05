Balata: “Nuova Coppa Italia? Non conosco le motivazioni. Servono scelte coraggiose”

Il presidente della Lega Serie B ha detto la sua sul nuovo format della coppa nazionale in vigore dal prossimo anno

“La nuova Coppa Italia? Non conosco le motivazioni sottese a tale decisione di Lega A. La competizione è sempre stata gestita dalla Lega nazionale professionisti ed è stata poi regolamentata anche in sede di separazione A e B”. Sono le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, all’Adnkronos sul nuovo format della Coppa Italia con le sole squadre di Serie A e B. Balata poi sulla situazione economica ha sottolineato: “Anche il nostro mondo è stato stravolto dalla pandemia e non possiamo camminare con la testa all’indietro, sarebbe un errore drammatico.