Balbo svela: “Ecco la delusione calcistica più grande della mia vita”

Abel Balbo, ex attaccante di alcune squadre di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue risposte ad alcune domande degli utenti da casa: “USA ’94? Quella è stata la delusione calcistica più grande della mia vita. Ero sicuro che avremmo vinto il Mondiale, poi perdemmo Maradona per squalifica e Caniggia per infortunio. Roma? Fonseca si è adattato molto bene al calcio italiano. La squadra ha giocato molto bene per un periodo, poi ultimamente è stata in difficoltà ma può capitare. Forse alla rosa manca un po’ di carattere”.