Baldanzi: “Le voci di mercato non mi infastidiscono. Il futuro dipende da me”

Tommaso Baldanzi è l'ultimo talento sfornato dal sempre florido settore giovanile dell'Empoli, e numerosi top club si sono già messi sulle sue tracce. Il fantasista classe 2003, intervistato da PianetaEmpoli, ha parlato così del momento che sta attraversando: "Non so dove posso arrivare, ogni allenamento e ogni partita cerco di fare il massimo per me, per i miei compagni, per la società, per raggiungere i nostri obiettivi. Spero di arrivare più in alto possibile, dipenderà da quello che farò in campo e da come mi allenerò, per cui sarà tutto da vedere. Il mercato? Sinceramente non mi infastidiscono le voci, ora come ora non ci penso minimamente. Penso solo ad allenarmi e dare il massimo perché il mio futuro dipenderà da quello che farò fino alla fine della stagione. Voglio solo giocare al massimo e fare il meglio possibile".