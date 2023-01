Baldieri: “Inter-Napoli? Mezza Italia farà il tifo per i nerazzurri. Se vincesse Inzaghi…”

"Fermate il Napoli se volete vedere un campionato ancora interessante. Se vince l'Inter, l'interesse tornerebbe vivo. Spalletti è davvero bravo, ha creato un gruppo vero nonostante alcune cessioni importanti come Insigne. E' un gruppo che ha gamba, gioca bene al calcio, soprattutto hanno un potenziale offensivo importante. Tutti si propongono in attacco, non solo le punte e gli esterni. Credo che mezza Italia faccia il tifo per l'Inter, perché se il Napoli vince mette una bella pietra sulle speranze delle rivali".