Bale: “Futuro? Ho tante offerte”. E in Spagna non scartano questa ipotesi

Il giocatore gallese non ha ancora svelato cosa farà

L'addio al Real pochi giorni fa con una lettera di ringraziamento e gratitudine, ora la corsa per volare ai prossimi mondiali e un futuro tutto da scrivere. Gareth Bale, 32 anni, non ha ancora svelato cosa farà da grande: il campione gallese, impegnato con la nazionale nel match contro l'Ucraina che vale la qualificazione ai mondiali in Qatar, ha ribadito che ogni scelta non dipenderà dal fatto che il Galles giochi o meno la coppa iridata. "Adesso non ho pensato a cosa fare in futuro, c'è una partita troppo importante da giocare" ha detto il giocatore, il cui trasferimento da cento milioni dal Tottenham a Madrid fece scalpore.