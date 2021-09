Real Madrid, ennesimo infortunio per Bale: salta la partita contro l’Inter

Ennesimo problema fisico per il gallese, che non sarà a disposizione di Ancelotti per il match contro i nerazzurri

Alessandro Cosattini

Niente Inter per Gareth Bale. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi l'attaccante gallese hanno dato per Carlo Ancelotti il peggiore degli esiti. Secondo quanto riportato da AS in Spagna, i test clinici hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. Un infortunio non grave, ma che costringerà sicuramente Bale a saltare la sfida contro l'Inter che vale il debutto in Champions League delle Merengues mercoledì sera a San Siro.