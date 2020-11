Ballardini: “Barella può giocare in ogni squadra. Nainggolan? Deve dare qualcosa all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Davide Ballardini, noto tecnico, ha affrontato diversi temi caldi in casa Inter.

Kolarov centrale è da squadra che vuole vincere lo Scudetto?

“L’idea di metterlo lì è giusta: con la palla è bravissimo, e sa iniziare l’azione con il suo piede straordinario. Ha anche personalità e fisicità, quindi per una grande che vuole imporsi, avere giocatori così, va bene. Penso che allenatore e società Inter se hanno pensato a lui in quel ruolo è perché credono di avere il giocatore che può dare certe prestazioni”.

Barella oggi è il miglior centrocampista italiano?

“Oggi potrebbe giocare in qualsiasi squadra al mondo: Liverpool, Manchester City e Bayern comprese. Barella viene da Cagliari, è un sardo e come tale è straordinariamente puro: per le qualità che ha può stare ovunque, poi ci vuole anche lo spessore da grandissimo giocatore ma lui è ancora molto giovane e migliorerà ancora“.

Nainggolan ha raccolto tutto quanto poteva?

“Lui l’ho allenato in poco tempo, ma lì ho visto un ragazzo che bisogna saper prendere. Ha delle qualità straordinarie, talento e forza, e se riesci ad entrarci in sintonia e farti capire, oltre a capire la sua persona e le sue fragilità oltre alla forza, magari capisce che gli vuoi bene e gli vuoi essere d’aiuto. Lì diventa di straordinaria importanza. Il suo difetto è che non è facile da gestire, ma con la giusta empatia… Lui si sente cagliaritano, ma deve dare qualcosa anche all’Inter, perché non può non farlo”.