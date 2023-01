Ballardini: “La Cremonese contro l’Inter mi è piaciuta. Serve però più coraggio”

Le parole dell'allenatore della Cremonese ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 in casa con l'Inter

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di oggi con l'Inter: "Il nostro compito è quello di fare grandi partite ogni volta, altrimenti fatichiamo a fare punti. A me la Cremonese è piaciuta, possiamo essere più coraggiosi. Quando abbiamo la palla a volte siamo frenetici e possiamo fare meglio. A fine partita i ragazzi sono stati applauditi dai tifosi, che vedono il massimo impegno. Questo è un presupposto importante per far meglio da qui in avanti. Insieme ai miei collaboratori credo di sapere di calcio, di saper allenare e di avere uno stile. Chiaro che bisogna studiare in fretta e trovare una sintesi.