Genoa, Ballardini: “Esordio non facile: Inter e Napoli candidate allo Scudetto”

Matteo Pifferi

Il Genoa esordirà in campo a San Siro contro l'Inter, prima di affrontare poi Napoli e Fiorentina. Un inizio non facile per il Grifone, come confermato da Davide Ballardini ai microfoni di Sky Sport:

"Esordio difficile? E' la verità, giochiamo contro due squadre candidate per la vittoria finale ma è così. Meglio affrontarle subito? Non lo so, si conoscono i giocatori di Inter, Napoli e Fiorentina. Andremo a confrontarci con delle grandi rose, non so se saranno già squadre o meno. Hanno giocatori molto importanti. Sappiamo delle prime giornate più complicate di un inizio ma va bene così. Derby alla 17°? Quando arriverà quel giorno faremo i discorsi, oggi è prematuro. Calendario asimmetrico? Mi piace, è diverso. Le novità sono curiose e sono curioso di vedere cosa succede".