Ballardini: “Scudetto, Inter favorita: ecco perché. Lukaku un esempio, fa la differenza”

Le parole dell'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, al termine della sfida contro l'Inter di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport

Al termine della sfida tra l' Inter e il Genoa , l'allenatore dei rossoblù Davide Ballardini ha analizzato i 90 minuti in collegamento da San Siro con Sky Sport: "Nel primo tempo, il Genoa se l'è giocata. Abbiamo creato situazioni pericolose. Nel secondo non siamo stati così ordinati e bravi. Potevamo far meglio. L'Inter è la favorita perché non ha altri impegni. Tutta l'attenzione, con i grandi giocatori che ha, è sullo scudetto, cosa che altre società non possono permettersi. Turnover per il derby? Abbiamo fatto delle valutazioni per alcuni diffidati e alcuni che soffrono le partite ravvicinate".

"A volte si fanno queste scelte perché sei convinto, parli con i giocatori e leggi i dati ma ottieni l'effetto contrario. Le cose hanno un senso ma non è detto che siano quelle giuste. Abbiamo tanti giocatori che non reggono le partite ravvicinate. Per me il Genoa oggi poteva far meglio. Di fronte avevamo una squadra che è in salute. Lukaku? È un leader in tutti i sensi: è un ragazzo straordinario e in campo è un esempio, poi ha qualità straordinarie: fa tanta differenza".